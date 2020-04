Shell, Fugro en SBM dalen na oliedip op Damrak

De AEX-index stond rond 15 uur 2,5% lager op 499,9 punten. De AMX daalde 2% naar 668,2 punten.

De Britse FTSE 100 zakte 2%, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 2,7% en 2,5%.

De indexfutures wezen op 0,7% tot 1,8% lagere opening van de Amerikaanse beurzen om 15.30 uur.

De stemming werd gedrukt door de ongekende prijsdaling van het termijncontract voor Amerikaanse WTI-olie van volgende maand tot -$7 per vat. Inmiddels is de prijs 80% hersteld. Het termijncontract voor levering in juni staat nog op -40%.

Ook de prijs van Europese Brentolie viel 20% terug tot $19,50 per vat. ,,De angst zit nog vol in de markt, terwijl de vraag door de coronacrisis nauwelijks herstelt”, aldus energie-specialist Hans van Cleef van ABN Amro.

De euro daalde met 0,4% tot $1,083. Op de obligatiemarkt liepen de rentes op, en volgens ING-analist Simon Wiersma ook duidelijk de renteverschillen tussen de noordelijke en zuidelijk landen in de eurozone.

Donderdag volgt EU-topoverleg over de voorwaarden voor steunpakketten.

Het renteverschil tussen Duitsland en Italië is opgelopen van 1,90% naar bijna 2,4%. ,,Dat geeft aan dat de obligatiemarkt ongeduldiger wordt en de stress in euroland toeneemt”, aldus strateeg Luc Aben van Van Lanschot.

Goud zakte met 1,1% tot $1675. Bitcoin zakte licht tot $6832.

De Italiaanse 10-jaarsrente sloot 15 basispunten hoger op 1,94%, mede door de aankondigingen van een veiling van nieuwe Italiaanse staatsobligaties.

Lange verliesreeks

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond Shell onderindoor de val van de olieprijzen en verloor 4,9%.

ABN Amro zakte met 4,8% tot een nieuw dieptepunt. Verzekeraar ASR (-4,2%) volgde, met staalmaker ArcelorMittal (-4%) en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (-4,4%).

Adyen klom bovenin met 6,5%. Het bedrijf zag het aantal verwerkte transacties in de tweede helft van maart stevig dalen vanwege de crisis. Maar in april trad een sterke verbetering op.

Supermarktketen Ahold Delhaize hield met dataverwerker Wolters Kluwer een marginale winst.

Pharming blonk bij de middelgrote fondsen met een plus van 34% uit. De biofarmaceut meldde bemoedigende resultaten met zijn geneesmiddel Ruconest tegen het coronavirus. Basic-Fit herstelde 5%.

Flow Traders won 1,2%. De market maker heeft in het eerste kwartaal nog sterker van de hectiek op de aandelenmarkten geprofiteerd dan analisten voorzagen. KBC zag mede door de koersrally in de afgelopen maanden niettemin aanleiding het advies iets te verlagen van kopen tot toevoegen.

De dienstverleners aan de oliesector SBM Offshore en Fugro stonden met minnen van 11,8% respectievelijk 5,7% onderin.

Vopak steeg na verlies tot 0,4% winst, na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Het bedrijf verwacht dat zijn opslagtanks voor olie de komende tijd voller zullen raken door de scherp gedaalde olieprijzen.

Investeringsmaatschappij Kardan verloor op de lokale markt 5,8%, na het bericht dat het jaarverlies verder is opgelopen.