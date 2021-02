Column: Nederland verliezer belastingoorlog om bedrijven en banen

Bij het mkb zien we, vooral dankzij de steunpakketten van het kabinet, nog geen stijging van faillissementen. Bij deze ondernemers is er ook geen reden voor optimisme. De schulden lopen hoog op en verschillende mkb’ers zijn voor hun omzet mede afhankelijk van opdrachten van grote bedrijven en vooral van een snel herstel van onze economie.

De jongste voorspellingen van de Europese Commissie laten zien dat dit langzamer gaat dan verwacht. Dit jaar komt de Nederlandse groei uit op maar 1,8%, het laagste cijfer van alle negentien eurolanden. We zijn de hekkensluiter van de eurozone. In politiek Den Haag zal deze klap hard aankomen. Deze lage groei leidt tot minder overheidsinkomsten voor de schatkist waardoor veel dure verkiezingsbeloften zullen sneuvelen. Maar ook het verlies aan Europees prestige komt hard aan.

Koploper

Tot voor kort behoorde ons land nog tot de Europese economische koplopers met groeicijfers boven de 2,5%. Daarom doet onze huidige positie als Europese rode lantaarndrager extra pijn.

Dat geldt waarschijnlijk ook voor Wopke Hoekstra die begin vorig jaar namens het ’rijke’ Nederland bezwaren maakte tegen Europese steun voor de Zuid-Europese landen Deze landen die volgens Hoekstra hun economie onvoldoende hervormen, scoren in 2021 met groeicijfers boven de 3% en Spanje zelfs met 5,6 %.

De excuses die Nederland voor de 1,8% aanvoert liggen een beetje voor de hand; in 2020 hadden wij een lagere krimp dan andere eurolanden en als handelsland hebben we extra last van een lage internationale handel.

Hoewel Nederland in 2022 profijt trekt van een verwachte oplevende wereldhandel, blijft onze groei ook dat jaar onder het gemiddelde van de eurozone. We schreven al eerder dat politiek Den Haag en ons bedrijfsleven te optimistisch is over de kracht van onze economie en het toekomstige verdienvermogen. Door verschillende ontwikkelingen dreigen we economisch in de Europese achterhoede terecht te komen.

We zetten ze hier op een rijtje.

Protectie

Er is sprake van een wereldwijde trend waarbij landen afstand nemen van globalisering en vrijhandel. Ze vinden dat de voordelen daarvan niet opwegen tegen nadelen, zoals een groeiende kloof tussen arm en rijk, de toenemende macht van internationale tech multinationals en de aantasting van het milieu.

Maar voor veel landen telt vooral dat door globalisering en vrijhandel de eigen nationale belangen worden aangetast. De voormalig president van de VS, Donald Trump, heeft met zijn beleid ’America First’ de trend van anti-vrijhandel verder aangespoord.

Zo heeft Trump protectionistische maatregelen getroffen om het eigen bedrijfsleven te bevoordelen door importbeperkingen in te voeren en handelsoorlogen te beginnen tegen China en Europa. Daarnaast heeft hij een programma gestart om met belastingvoordelen wereldwijd belangrijke bedrijven naar de VS te lokken.

Veel landen hebben dit beleid min of meer gekopieerd. Als gevolg van de coronacrisis, waarbij ieder voor zich en eigen nationale belangen voorop staan, heeft het zelfs een extra impuls gekregen. De nieuwe president van de VS, Jo Biden, heeft al duidelijk gemaakt dat ’America First’ ook zijn handelsmerk is.

Nederland is als internationaal handelsland voor economische groei, banen en welvaart sterk afhankelijk van onze export. Door de trend van anti-vrijhandel, protectie en landen die actief met belastingvoordelen en andere faciliteiten ondernemingen lokken, krijgt onze economie flinke klappen.

We missen de boot

Ook bij het vestigingsklimaat mist Nederland de boot. Binnen Europa zien we een toename van landen, onder meer Duitsland, Frankrijk, het VK, die met het oog op economisch herstel voortvarend aan de slag gaan om hun bedrijfsvestigingsklimaat te verbeteren.

Daartoe nemen ze verschillende maatregelen, zoals belastingverlagingen, het invoeren van investeringsfaciliteiten, minder overheidsbureaucratie, het opzetten van publiek-private investeringsprojecten en speciale programma’s om slimme tech start-ups en scale ups en jeugdige talenten naar hun land te halen.

Deze koplopers doen ook mee in de strijd om internationale bedrijven aan te trekken die vooroplopen in de wereld van online, van digitalisering van nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en het klimaatbeleid.

Zo wordt tussen EU-landen ’gevochten’ om batterijfabrieken, waterstofproducties, pharma bedrijven, maar ook om ict-vestigingen. Deze strijd is toegenomen doordat Brussel mede vanwege de coronacrisis de Europese regels voor staatssteun en staatsschulden heeft versoepeld. Vorig jaar was Duitsland de winnaar met het binnenhalen van een megafabriek van autofabrikant Tesla.

Bedrijfsklimaat

In het begin van deze eeuw behoorde Nederland wereldwijd tot de kopgroep van landen met het beste vestigingsklimaat. Daardoor heeft ons land toen veel buitenlandse topbedrijven en investeerders kunnen aantrekken. Nu is dit beeld sterk verslechterd. Zo behoren we in de EU tot de koplopers met de hoogste belasting- en premiedruk op arbeid. Ook met onze hoge werkgeverslasten prijzen we ons uit de markt. Daarnaast hebben we een groot tekort aan technisch personeel en ict-experts.

Nederland daalt ook op mondiale ranglijsten voor innovatiekracht, handelspositie en onderwijsniveau. Bovendien is de openlijke antistemming tegen grote bedrijven in de Haagse politiek, vooral bij links, schadelijk voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Ons land geeft ook veel te weinig uit aan de kwaliteit van ons hogere onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Onze jaarlijkse collectieve overheidsuitgaven worden voor meer dan de helft besteed aan zorg en sociale zekerheid. Bij de verwacht lagere groei worden deze onbetaalbaar. In andere landen liggen deze uitgaven aanzienlijk lager en gaat er meer geld naar een versterking van de economie. Een nieuw kabinet ontkomt er niet aan ook deze keuze te maken.

Klimaat

Als internationaal handelsland moet Nederland zijn bedrijfsvestigingsklimaat snel verbeteren, ook al omdat andere landen inmiddels een voorsprong hebben opgebouwd. Een algemene verbetering is duur en neemt te veel tijd in beslag.

Daarom moeten we starten met gezamenlijke maatregelen en investeringen van overheden en bedrijven die ertoe leiden dat Nederland op het terrein van kennis, onderzoek, technologische innovaties, start-ups en financieringsarrangementen, de beste Europese vestigingsplaats wordt voor bedrijven en instellingen die zich bezighouden met klimaatoplossingen.

Deze zijn ook een prima exportproduct.