Damrak blijft in greep van Fed

Beleggers reageerden afgelopen vrijdag verheugd op de publicatie van het banencijfer die met een plus van 200.000 minder uitbundig was dan waar vooraf op was gerekend. Cardon meent dat het banencijfer niet genoeg munitie geeft aan de Fed om al snel te beginnen met het verminderen van het maandelijkse obligatieopkoopprogramma van $85 miljard. "Wij houden er nog steeds rekening dat de Fed in maart volgend jaar gaat beginnen met de afbouw van de stimuleringsmaatregelen. Dan staat er ook een persconferentie gepland, waarin de nieuwe Fed-voorzitter Janet Yellen een mondelinge toelichting kan geven." Ook op de Amerikaanse obligatiemarkt zorgde het banencijfer niet voor veel opwinding. ”De 10-jarige rente is recent opgelopen richting 3%, maar ik verwacht in de komende weken juist weer wat lagere rendementen, ” meent Cardon.

Komende week is de macroagenda zeer dungevuld. De meeste aandacht zal uitgaan naar cijfers over de detailhandelsverkopen, die een indicator zijn in hoeverre consumenten in de VS de hand weer van de knip halen. Consumenten zijn goed voor 70% van de economie. Ook de wekelijkse werkloosheidsaanvragen die in de voorbije week tot onder de 300.000 zakten zullen met interesse worden gevolgd. Het terugdringen van de werkloosheid tot onder de 7% is een belangrijke doelstelling van de Fed. Cardon wijst er op dat de Fed waarschijnlijk zal meewegen dat in de officiële statistieken veel personen niet staat gerigistreerd doordat ze zich hebben teruggetrokken uit de arbeidsmarkt.

Japan dat enorme stimuleringsmaatregelen heeft doorgevoerd om de ecomomie te ondersteunen maakt cijfers over het BBP in het derde kwartaal bekend. Ook staan de consumentenuitgaven in het Aziatische land op het programma. Cardon: ”De loonontwikkeling in Japan blijft nog steeds achter. Het gevaar om nog extra geld in de economie te pompen is, dat het effect steeds minder wordt."

De Rabo-econoom verwacht tot het eind van het jaar niet veel vuurwerk meer. ”De aandelenmarkten kunnen na de recente dalingen in de komende weken wel weer wat gaan oplopen, zeker indien de Fed bij de komende rentevergadering mocht besluiten om het taperen voorlopig vooruit te schuiven. Aan het begin van het nieuwe jaar verwacht ik echter een correctie van de koersen mede doordat het besef bij beleggers steeds meer gaat doordringen dat het einde van het goedkope geld in zicht komt."