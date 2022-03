Premium Het beste van De Telegraaf

Column: Europese lente brengt scenario’s en energiemix terug naar de ontwerptafel

Door Casper Burgering

Het is lente. Het zonnetje krijgt wat meer de ruimte, de narcissen, de sneeuwklokjes en de krokussen staan in bloei en een veelheid aan tulpen vullen de vazen in huis. Het ziet er doorgaans allemaal wat meer vrolijker en rooskleuriger uit in deze tijd. Althans... De lente van dit jaar wordt echter stevig gekleurd door de inval van Rusland in Oekraïne. Dit maakt het een treurige en grimmige tijd.