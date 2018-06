PostNL haalt half miljard op met aandelen TNT

PostNL verkocht bijna 82 miljoen aandelen voor 6,20 euro per stuk. De opbrengst van de transactie wordt gebruikt om de schuld van het bedrijf te verminderen. PostNL heeft nu nog een belang van circa 14,8 procent, of 80.386.421 aandelen, in TNT Express over. Dat was eerder nog 29,8 procent.

Het postbedrijf bezit het belang in TNT Express sinds de afsplitsing van het koeriersbedrijf in mei 2011.