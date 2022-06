Financieel

Premier: ’Meer gas uit Groningen laat de marktprijs niet zakken’

Openstelling van het Groningen-gasveld voor extra productie zal de dagprijs voor gas voor bedrijven en consumenten niet kunnen drukken. Dat stelde minister-president Mark Rutte in de marge van de Europese top in Brussel, waar de zorgen over de energiecrisis zijn besproken.