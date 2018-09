Emissies uit ellende geboren

Het Financieele Dagblad kwam deze week met een eigen onderzoek, gesteund door data van Rabobank, naar de waardecreatie van Nederlandse beursfondsen. De resultaten waren schokkend. De meeste bedrijven vernietigen waarde door rendementen op investeringen te maken die lager liggen dan de fundingkosten. Waardevernietigers moeten niet zelden met de pet rond om de balans te repareren. En vaak gebeurt dat veel te laat tegen afbraakkoersen. BAM BAM kwam deze week onverwacht met een emissie van 10% van het aandelenkapitaal. Een sterkere balans zou nodig zijn om een betere positie te krijgen tegenover opdrachtgevers. De concurrentie onder bouwbedrijven is moordend omdat er weinig werk is. Opdrachtgevers hebben het voor het uitkiezen en in deze tijden gaan zij toch liever in zee met een bouwer die tegen een stootje kan. BAM plaatste de aandelen 6% onder de laatste slotkoers. De solvabiliteit stijgt iets maar blijft onder de 20%. BAM plaatste de aandelen in een tijd dat het met veel negatief nieuws naar buiten is gekomen en de beurskoers weer flink onder druk staat. NSI Vastgoedfonds Nieuwe Steen Investments (NSI) lanceerde onlangs een mega-emissie van 75 mln aandelen, een ruime verdubbeling, tegen een korting van liefst 30% op de laatste beurskoers en zelfs 50% vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed. Door allerlei afwaarderingen begon de balans te knellen en was extra kapitaal nodig. Vraag is waarom NSI niet eerder de balans versterkte. Dan had het ook meer armslag gehad om wellicht te profiteren van de flink gedaalde vastgoedprijzen. Mogelijk dat de discount ten opzichte van de boekwaarde het bedrijf tegenhield, maar uiteindelijk moest het er toch van komen. Als de nood aan de man is moeten nog veel forsere kortingen worden gegeven. Heijmans en KPN Heijmans is van hetzelfde laken een pak. De bouwer uit Rosmalen haalde afgelopen augustus €13,5 mln op om meer power te hebben als de vastgoedmarkt weer aantrekt. Heijmans liet weten dat het een mooi moment was omdat het beursklimaat goed was. Inmiddels staat de koers bijna een derde hoger. KPN kwam begin dit jaar met een forse claimemissie. Het telecombedrijf is bij uitstek een voorbeeld van een bedrijf dat veel te laat geld ophaalde en waarde vernietigt. Te laat Dat bedrijven te laat emitteren en niet bij voorbaat de balans versterken uit voorzorg of overnames met minder schuld financieren is een kwalijke zaak, die veel ellende veroorzaakt. Vooral BAM en Heijmans zouden zich eens aan een eigen onderzoek moeten onderwerpen. Voor de kredietcrisis hadden zij ook zwakke balansen en daarna moesten ze veel nieuw kapitaal ophalen tegen fikse kortingen. Blijkbaar hebben zij daar niet van geleerd. Emissies voor interessante overnames zoals Boskalis dit jaar deed voor de inlijving van Dockwise zien we liever dan al dat lapwerk.

