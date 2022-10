Premium Het beste van De Telegraaf

Moeder Thuisbezorgd wil niet meer groeien ten koste van alles: ’Alleen met winst’

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Een bezorger van Thuisbezorgd.nl in Groningen. Ⓒ ANP/HH JUST EAT TAKEAWAY 15.544 1.26 %

Amsterdam - Is de gifbeker van Jitse Groen en zijn mede-aandeelhouders dan eindelijk leeg? De beurskoers van ’zijn’ Just Eat Takeaway staat nog altijd 80% lager dan begin dit jaar, maar dankzij efficiëntere bezorging, een volgens Groen gunstige timing van het WK voetbal en het definitieve verdwijnen van een van de laatste concurrenten in thuisland Nederland, lijkt het alsof de kansen beginnen te keren. De strategie van ’groei ten koste van alles’ laat het bedrijf in elk geval los.