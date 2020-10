Justitie VS pakt Google aan op mededinging

Google wordt ervan beschuldigd dat het de dominante positie van zijn zoekmachine heeft misbruikt om concurrenten uit de markt te drukken. Tegelijkertijd zouden er ook plannen liggen om Google aan te pakken omdat het zijn technologie zou misbruiken op de advertentiemarkt. Het misbruik zou eruit bestaan dat gebruikers door de zoekmachine te vaak naar Googles betaalde producten worden geleid, waar mensen online kunnen winkelen, bedrijven vinden of hotelkamers of andere diensten boeken.

De zoekmachine is het product waar alles mee is begonnen bij Google en leverde het bedrijf de miljarden op én de positie waarmee het zijn enorme techimperium kon opbouwen. Inmiddels is Google een van de grootste advertentiebedrijven ter wereld en lanceerde het besturingssysteem Android, e-maildienst Gmail, online kaarten, telefoons en allerlei online apparaten.

Miljardenboetes in Europa

De aanklacht komt in de Verenigde Staten niet als een verrassing. Onderzoek naar de zaak werd meer dan een jaar geleden al gestart na klachten van concurrenten, loopt al jaren. In Europa heeft Google in drie grote zaken meer dan $9 miljard moeten aftikken in Brussel, vanwege misbruik van marktmacht.

De zaak tegen Google is de eerste grote zaak zijn sinds justitie in 1998 Microsoft aanpakte, omdat het computerbouwers die Windows meeleverden op computers verplichtte ook internetbrowser Explorer te installeren. Die zaak eindigde na jaren steggelen in een schikking. De verwachting is dat dit ook in de zaak van Google het geval zal zijn.

Een woordvoerder namens justitie liet weten dat op voorhand geen maatregelen worden uitgesloten om een eind te maken aan het marktmisbruik, zodat in theorie ook een opsplitsing van het bedrijf mogelijk is. Google en andere grote techbedrijven liggen de laatste jaren onder vuur van Amerikaanse politici, die zich storen aan de dominante positie die de bedrijven niet alleen hebben op de markt, maar ook te weinig zouden doen om de verspreiding van valse informatie via hun platforms tegen te gaan.