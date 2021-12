Premium Geld

Zorgnota valt tegen: ’Als je echt iets nodig hebt, blijkt dat je helemaal niet overal voor bent verzekerd’

Zorg kostte in 2020 gemiddeld €6660 per Nederlander en wordt ieder jaar duurder. Het grootste deel betalen we via de belastingen. Een ander deel betalen we zelf, met de premie voor de zorgverzekering, het eigen risico en eigen bijdrages. Die kunnen voor flinke financiële tegenvallers zorgen.