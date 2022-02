Unilever probeert aandeelhouders te paaien met afzien van grote overnames

De verkopen van levensmiddelen, cosmetica, verzorgingsartikelen, en wasmiddel namen met 4,5% toe in 2021, volgens Unilever zelf haalde het dat groeitempo voor het laatst in 2012. Aandeelhouders klaagden recent publiek over het feit dat Unilever te weinig groeide. Kleine disclaimer van het concern zelf: slechts 1,6%-punt is echt volumegroei, 2,9%-punt van het hogere verkoopcijfer komt door hogere prijzen, veroorzaakt door doorberekende inflatiekosten.

De winst per aandeel komt over heel 2021 uit op €2,62, een stijging van 5,5%. Het dividend wordt met 3% verhoogd, de onderliggende winst steeg met 2,9% naar €9,6 miljard. Netto bleef er €6,6 miljar dover, een jaar eerder was dat €6,1 miljard.

Opschudden

Opmerkelijk is dat topman Alan Jope in de kantlijn van de jaarcijfers toezegt voorlopig geen grote overnames meer na te streven, omdat uit gesprekken met aandeelhouders is gebleken dat die de voorkeur geven aan een meer beheerst tempo om het portfolio aan activiteiten van Unilever op te schudden.

Unilever was tot ergernis van zijn aandeelhouders recent bereid om €60 miljard neer te tellen voor de overname van GSK Consumer Healthcare, wat Unilever een nieuwe en snelgroeiende tak aan drogisterij-artikelen zoals vitaminepillen en tandpasta’s had moeten opleveren. Aandeelhouders schrokken echter van de rigoureuze en onverwachte strategische stap opzij, en van het prijskaartje.

Jope heeft geluisterd, en zegt voorlopig de portemonnee alleen te openen voor kleinere uitgaven, zoals een nieuwe aandeleninkoopprogramma van €3 miljard, en uitbreiding van een al lopend reorganisatieprogramma. In totaal zal Unilever in 2022 nu €1,4 miljard kwijt zijn aan herstructureringen.

Uiteindelijk zegt het bedrijf, net als de aandeelhouders, zijn portfolio van merken en artikelen naar sneller groeiende producten te willen aanpassen. Mede daarom werd de theedivisie in 2021 verkocht aan CVC Capital Partners voor €4,5 miljard.

Matrix

Het concern denkt dat het afschaffen van de matrix-organisatie met zijn vele landendirecteuren - 1500 managers verliezen hun baan - moet helpen om het bedrijf slagvaardiger te maken, structureel €600 miljoen uit de kosten te snijden, en daarmee na 2022 de marges weer omhoog te krijgen.

Unilever waarschuwt wel nog voor een ’dramatische stijging van de kosten’ die het bedrijf zelf moet maken om zijn producten te fabriceren en in de winkel te krijgen. Voor het eerste halfjaar trekt Unilever €2 miljard extra uit om hogere grondstof- en transportkosten te betalen, in de tweede helft van 2022 denkt het concern nog eens €1,5 miljard extra kwijt te zijn. Kosten die het zal proberen door te berekenen.

Jope zegt toe te blijven investeren in R&D en marketing, ook een kritiekpunt van aandeelhouders, die vonden dat Unilever daar te zuinig was, waarmee marges op korte termijn overeind konden blijven, maar het bedrijf over langere termijn marktaandeel zou verliezen.