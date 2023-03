Premium Het beste van De Telegraaf

Minder CO2-uitstoot, milieuclubs toch ontevreden: is het dan nooit genoeg?

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Uitstoot industrie verminderde vorig jaar 11%, maar veert op. Tijd voor stevige maatregelen, aldus milieuclubs. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Nederlandse uitstoot van schadelijke broeikasgassen is vorig jaar met 9% gedaald, vergeleken met 2021. Daarmee is het Urgendadoel gehaald. Toch vragen milieuorganisaties om nog minder uitstoot. Is het dan nooit genoeg?