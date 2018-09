AEX drijft weg van 400 punten

De AEX sloot uiteindelijk 1,4% lager op 390,57 punten. Dat was ook meteen de laagste stand van de dag. De Midkap-index verloor 1,5% tot 606,83 punten.

Ook elders in Europa kleurden de borden rood. Met name in Parijs ging het hard: de CAC40 moest 2,7% achteruit. Frankfurt zakte 1,9%, Londen 1%.

Uit de VS kwam weinig steun. Bij de slotbel in Amsterdam stond de Dow Jones-index zo'n 0,6% in de min. De S&P500 en de Nasdaq koersten allebei 0,3% lager.

Wachten op banenrapport

Het toch vooral wachten op het banenrapport dat vrijdag naar buiten komt, zegt hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Bankiers. "Dat, in combinatie met de rit van de afgelopen weken, het 'tapering'-verhaal - ofwel de Federal Reserve die de geldkraan dichtdraait - en het feit dat er alweer waarnemers roepen dat er een luchtbel is. Daarom is het logische om het gerecht even te laten afkoelen en even wat lucht uit de beurs te laten lopen."

Aben vindt de term 'luchtbel' overdreven. "Dat aandelen duur zijn wil nog niet zeggen dat er sprake is van een luchtbel. Als je de horizon legt op twaalf maanden vooruit, dus eind 2014, is een eventuele correctie nog eerder een koopgelegenheid dan een signaal om mee te gaan huilen met de wolven in het bos. Want mevrouw Tina is nog steeds aanwezig: there is no alternative."

Meevallend cijfer

De hoofdeconoom denkt dat het mogelijk moet zijn om met het aantal nieuwe banen de huidige consensusverwachting te verslaan. "Zeker gezien de indicatoren die we de laatste tijd hebben gezien over de Amerikaanse economie."

Dan is echter weer de vraag of een meevallend banencijfer geen slecht nieuws is voor de beurs. "Het kan goed zijn dat bij een meevallend cijfer het 'taper-zweet' weer uitbreekt."

Beleggers kregen wat gemengde berichten te verwerken. Zo meldde technologiebedrijf IBM dat Amerikaanse webwinkeliers op 'Cyber Monday' een recordomzet hebben behaald. Amerikaanse autobouwer meldden sterke verkoopcijfers over november. En daarnaast is de werkloosheid in Spanje opnieuw gedaald.

Aan de andere kant werd dinsdagmiddag ook bekend dat de Braziliaanse economie met 0,5% is gekrompen in het derde kwartaal ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Dat is de eerste krimp in twee jaar tijd.

400 punten

In Amsterdam eindigde de voltallige club hoofdfondsen in het rood. "Vrolijk word je er niet van", zei handelaar Laurens Maartens van Saxo Bank aan het begin van de middag. "Je hoort nu steeds meer zeggen 'we hebben onze kans op de 400 punten gehad'. We handelen nu al een week of twee rond deze hoge niveaus, maar hebben die horde steeds niet kunnen nemen."

Dinsdag ontbreekt een 'katalysator' om de koersen omhoog te brengen, zegt Maartens. Later deze week wordt het anders. "Donderdag krijgen we al een hele bak cijfers en vrijdag nog het Amerikaanse banenrapport. Het is nu wachten op die cijfers uit de VS om de koersen nog hoger te zetten. Maar ik ga er nog steeds vanuit dat we die 400 punten gaan halen."

Optimistisch zijn ook de stemmers in een DFT-poll. De meerderheid is het eens met de stelling dat december een mooie beursmaand wordt. Van de stemmers verwacht 19% dat de AEX deze maand met meer dan 4% zal oplopen.

Kredietbeoordelaars

Naast de lucht die even uit de beurs liep, zegt Van Lanschot-econoom Aben dat aandelen die 'een cyclisch trekje hebben en al op een forse waardering zitten', het extra lastig hebben. Dinsdag zag hij daarbij Randstad (-2,9% op €44,32) en AkzoNobel (-2,9% op €53,81) als voorbeelden.

ING kreeg maandag nabeurs een downgrade van Standard & Poors om de oren, als 'naschok' van de afwaardering van de Nederlandse Staat vorige week. De bankverzekeraar verloor 1,4% op €9,41.

Kredietbeoordelaar Moody's gaf een positief oordeel over de sector bierbrouwers. Heineken verloor niettemin 0,4% op €50,11. Daarmee deed de brouwer het overigens nog wel het best van alle hoofdfondsen.

Aegon won aanvankelijk. Barclays handhaaft het advies voor de verzekeraar op 'overweight'. Maar in de loop van ochtend kwam een brief, waarin minister Dijsselbloem aankondigt vast te houden aan de scherpere solvabiliteitseisen voor levensverzekeraars. Ook werd nog bekend dat er weer een nieuwe stichting is opgericht die wil gaan procederen in de 'woekerpoliszaak'. Aegon eindigde met 0,9% verlies op €6,49.

Ahold verloor 0,8% op €13,23, ondanks een adviesverhoging door Bernstein.

Analisten van de Rabobank zijn begonnen met het volgen van Gemalto. Hun eerst advies is 'reduceren', met een koersdoel van €70. De digitale beveiliger zakte 2,1% tot €80,25. ArcelorMittal, dat de afgelopen dagen flink won, moest nu 3,5% achteruit tot €12,41.

Voor de derde keer in vier handelsdagen zakte Air France KLM, deze keer met 4,2% tot €7,33. De luchtvaartmaatschappij bungelde daarmee onderaan bij de AEX-fondsen. Air France KLM doet niet mee aan de aandelenemissie van €300 miljoen die Alitalia doet. De luchtvaartcombinatie zal daardoor zijn belang in de Italiaanse maatschappij zien verwateren van 25% tot zo'n 7%.

PostNL beleefde met 3,5% verlies op €4,14 ook niet echt een vrolijke dag.

Sligro wint

In de Midkap steeg Delta Lloyd aanvankelijk. De verzekeraar rondde de overname van het Belgische ZA Verzekeringen af. maar net als bij branchenoot Aegon verdampte de winst na de brief van Dijsselbloem, waardoor Delta Lloyd naar min 1,3% zakte op €17,58.

Vastgoedbedrijf Vastned Retail was lange tijd het enige fonds dat groene cijfers kon schrijven. Mogelijk had dat nog te maken met het feit dat Vastned maandag door ING werd aangemerkt als één van de bedrijven die kan profiteren van economisch herstel in de Benelux. Niettemin moest ook Vastned 1% afstaan op €33,03.

Vooral uitzendconcern USG People was uit de gratie en leverde 4,8% in op €9,20. Bouwer Heijmans zakte 4,3% tot €10,14.

Uiteindelijk was Oci de enige Midkapper die in het groen bleef. De kunstmestmaker won 0,15% op €29,75.

SNS verhoogt het koopadvies en koersdoel van smallcapper Sligro. De koers van de groothandel klom 2,75% naar €27,99. Een andere steun in de rug kwam van ING, dat positieve vooruitzichten meldde voor de groothandelssector.

De koers van ICT Automatisering zakte 1,5% naar €4,75. Volgens het FD ziet ook de nieuwe topman van ICT niets in een fusie met de lokaal genoteerde detacheerder DPA, die 1,8% verloor op €1,65.

