Forse groei werk voor chipsector stuwt omzet en orderboek Aalberts

Het Nederlandse bedrijf maakt onder meer onderdelen voor cleanrooms, de ultraschone ruimtes waar computerchips worden gemaakt. Ondanks de afkoelende chipmarkt neemt het aantal opdrachten toe.

Minder kwetsbaar

Dat komt onder meer doordat chipbouwers naar andere landen uitbreiden om minder kwetsbaar te zijn. Ook jaagt bijvoorbeeld de uitrol van 5G de vraag naar chips op de lange termijn aan.

„“We hebben sterke en veerkrachtige prestaties geleverd in 2022”, zegt topman Wim Pelsma over de jaarcijfers van zijn bedrijf. „De aanhoudende coronapandemie, uitdagingen in de toeleveringsketen, tekorten aan grondstoffen en arbeid en de hoge inflatie leidden tot inefficiënties, extra kosten en grotere voorraden.” Over de verwachtingen voor het lopende jaar laat Aalberts weinig los.

De omzet van Aalberts steeg in 2022 met 8% tot €3,2 miljard ten opzichte van een jaar eerder. Dat resulteerde in een winst voor afschrijvingen (ebita) van €500 miljoen, 10% meer dan in 2021. Het orderboek dikte met 37% aan.

Aalberts stelt een dividend voor van €1,11 per aandeel. Dat is 10% meer dan een jaar eerder (€1,01).