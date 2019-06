Beurs: ASML onderin lagere AEX

Na tien minuten handel stond de AEX 0,5% lager op 549,6 punten. De AMX daalde 0,5% naar 763,7 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters leverden eveneens iets in. De Duitse DAX en Franse CAC 40 verloren 0,4% respectievelijk 0,3%.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na winsten van 0,1% tot 0,6% op maandag.

Beleggers keken vooral uit naar de tweedaagse vergadering van de Amerikaanse centrale bank. Vermoedelijk zal de Fed de rente ongemoeid laten, maar wel hinten op een aanstaande verlaging.

Ook de tweede stemming door de Britse Conservatieven over de opvolging van premier Theresa May later vandaag houdt de gemoederen bezig. Oud-minister Boris Johnson kreeg in de eerste ronde van de afvalrace veruit de meeste stemmen.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde chipmachinefabrikant ASML met een min van 1,9% onderaan. Staalgigant ArcelorMittal zakte 1,2%.

Bij de middelgrote fondsen zakte AMG nog eens 3,3%, na de glijvlucht in de afgelopen maanden. De leverancier van zeldzame metalen heeft last van de stevige druk op de verkoopprijzen. De toeleverancier aan de chipsector Besi zakte 2,4%.

Intertrust won 3,2%. De financieel dienstverlener heeft zijn financiële doelstellingen verhoogd, in reactie op een voorgenomen overname in de VS.

Softwarebedrijf TIE Kinetix stond op de lokale markt onveranderd, na het binnenhalen van een deal met een printerfabrikant.