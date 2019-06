Beurs: Draghi helpt AEX aan winst

Om elf uur stond de AEX 0,5% hoger op 554,9 punten. Bij opening was de beursgraadmeter nog ruimschoots onder 550 punten gedoken. De AMX steeg 0,2% naar 768,8 punten.

De overige Europese beursgraadmeters klommen ook naar winst. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 wonnen 0,7% respectievelijk 1%.

De indexfutures wezen op een hogere opening van de Amerikaanse beurzen, na winsten van 0,1% tot 0,6% op maandag.

ECB-president Mario Draghi zorgde iets na tien uur voor een omslag van het sentiment. Hij liet weten dat er mogelijk extra stimuleringsmaatregelen komen als de economische verwachtingen niet verbeteren.

Morgenavond is de Amerikaanse centrale bank aan zet. Vermoedelijk zal de Fed de rente ongemoeid laten, maar wel hinten op een aanstaande verlaging.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stonden informatieleverancier Wolters Kluwer en Ahold Delhaize met winsten van 1,5% aan kop.

Staalgigant ArcelorMittal klom 1%, hoewel Morgan Stanley zich in een rapport voorzichtig uitliet over de sector.

Chipmachinefabrikant ASML verloor 0,7%, hoewel ING zijn koopadvies en koersdoel van €210 handhaafde. De financiële dienstverleners ABN Amro en ASR volgden met minnen van 0,6% respectievelijk 0,5%.

In de AMX blonk Intertrust met een winst van 5% uit. De financieel dienstverlener heeft zijn financiële doelstellingen verhoogd, in reactie op een voorgenomen overname in de VS.

AMG verloor nog eens 3%, na de glijvlucht in de afgelopen maanden. De leverancier van zeldzame metalen heeft last van de stevige druk op de verkoopprijzen.

De toeleverancier aan de chipsector Besi zakte 2,7%, ondanks een positief analistenrapport van ING.

Technologiebedrijf TKH daalde 0,8%, hoewel Degroof Petercam het koersdoel naar €61 verhoogde onder handhaving van het koopadvies.

Smallcap B&S Group klom 2%, nadat het groothandelsbedrijf zich tijdens een investeerdersdag positief uitliet over de toekomst.

Softwarebedrijf TIE Kinetix leverde op de lokale markt 2% in, ondanks het binnenhalen van een deal met een printerfabrikant.

