Beurs: ’Thank you, Trump’, ’Grazie, Draghi’

De AEX-index sluit de dag af op 560,2 punten, een plus van 1,4% ten opzichte van maandag. De Midkap-index sprokkelt er 1,3% bij naar 777,6 punten. Ook elders in Europa eindigen beleggers op winst, met 2,1% erbij voor de Duitse DAX-index, 1,3% in Londen voor de FTSE100, en een CAC-40 die Parijs op +2,3% sluit.

En dat komt allemaal door het nieuws dat Trump en Xi tijdens de aanstaande G20-top uitgebreid met elkaar gaan spreken. Mogelijk komt er dan weer beweging in de Amerikaans-Chinese handelsimpasse. Staalbedrijf ArcelorMittal, dat gebaat is bij goede handelsbetrekkingen, steeg prompt naar een winst van 6,3% naar €15,27.

Sentiment

Toen Trump zijn ontmoeting met Xi aankondigde, was de stemming op de beurzen toch al opperbest. En dat kwam weer door woorden van Mario Draghi. De president van de Europese Centrale Bank hintte vanochtend op extra stimuleringsmaatregelen als de economische verwachtingen niet verbeteren. Die uitspraak is belangrijk, zegt handelaar Frank Bonsee (ABN Amro). „De centrale banken bepalen al vijf jaar het sentiment op de beurs, niet de bedrijfscijfers.”

Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen, ziet hetzelfde gebeuren: „De cijfers over de Europese economie maken niet vrolijk, maar voorlopig wint de blijdschap over nieuwe ECB-maatregelen het van de zorgen daarover. De vraag is wanneer het andersom zal zijn, als dat ooit gebeurt.”

Woensdagavond is de Amerikaanse centrale bank aan zet. Vermoedelijk laat de Fed de rente ongemoeid, maar hint ze wel op een aanstaande verlaging.

Roadshows

Met het „voorzichtige gemoed” van beleggers in het achterhoofd, is de mooie plus die de AEX vandaag noteert best opvallend, stelt Aben. Naast Arcelor helpen zwaargewichten als ING (+2% op €10,07) en Shell (+1,4% €28,52) hielpen de hoofdgraadmeter vooruit. Uitzender Randstad sprong ook uit de band met een winst van 3,1% naar €49,96, Galapagos kreeg er 3,7% bij, en ging naar €111,75.

Toch deden andere belangrijke fondsen, zoals Unilever (+0,8%, slotkoers €54,85), het rustig aan. De volumes in Amsterdam bleven ook achter bij het driemaands gemiddelde. Bonsee: „De meeste fondsmanagers letten even wat minder op de beurs. Ze zitten deze dagen vooral bij roadshows en andere investeerdersbijeenkomsten. Daardoor, en omdat er nog niet veel cijfers te verwerken zijn, is de animo wat lager.”

Aandeelhouders van midkapper Intertrust zijn blij met een overname die de financieel dienstverlener doet, en de verhoogde doelstellingen die daarbij horen. Het fonds won 4,5% en ging naar €18,20.

Rente

De woorden van Mario Draghi jagen de rentes op staatsobligaties omlaag, en dat is voor verzekeraars dan weer slecht nieuws. NN kachelde 1% achteruit naar €34,87, branchegenoot ASR verloor 0,5% en sloot op €35,10. AMG stond de hele dag op verlies, maar profiteerde ook van het plotselinge handelsoptimisme: +1,6% op €24,26. Hetzelfde gold voor BESI, dat 2,5% won naar €20,70.

Technologiebedrijf TKH won 0,5%, nadat Degroof Petercam het koersdoel naar €61 verhoogde onder handhaving van het koopadvies. Smallcap B&S Group klom 5,7%, nadat het groothandelsbedrijf zich tijdens een investeerdersdag positief uitliet over de toekomst. Softwarebedrijf TIE Kinetix leverde op de lokale markt 2% in, ondanks het binnenhalen van een deal met een printerfabrikant.

