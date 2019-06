ECB-vreugde stuwt beurzen omhoog

Halverwege de middag staat de AEX-index op 557,2 punten, een plus van 0,9% ten opzichte van maandagmiddag. De Midkap-index wint 0,2% en klimt zo naar 769,2 punten. Elders in Europa kleuren de beurzen nog groener: 1,8% erbij voor de DAX in Frankfurt, en 1,9% voor de Franse CAC-40. De Londense FTSE100 plust 1,2%. Ook de Amerikaanse beurzen lijken in de plus te gaan openen.

Sentiment

De woorden van Draghi werden vooraf al gezien als het belangrijkste nieuws voor beleggers vandaag. „De centrale banken bepalen al vijf jaar het sentiment op de beurs, niet de bedrijfscijfers”, zegt handelaar Frank Bonsee (ABN Amro).

Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen, ziet hetzelfde gebeuren: „De cijfers over de Europese economie maken niet vrolijk, maar voorlopig wint de blijdschap over nieuwe ECB-maatregelen het van de zorgen daarover. De vraag is wanneer het andersom zal zijn, als dat ooit gebeurt.”

Want Draghi leverde: mogelijk komen er extra stimuleringsmaatregelen, als de economische verwachtingen niet verbeteren, aldus de Italiaan. „Niet de wapens die hij in het heetst van de economische crisis inzette, maar er kan dus voor het einde van het jaar wel wat gebeuren”, aldus Bonsee. Ook Aben ziet „een minder volle gereedschapskist”. Opvallend is wel dat Draghi vandaag praat over het werk van zijn opvolger – in oktober zwaait de Italiaan af. „Het is een beetje de tactiek van de verschroeide rente”, merkt de Kempen-econoom op.

Woensdagavond is de Amerikaanse centrale bank aan zet. Vermoedelijk laat de Fed de rente ongemoeid, maar hint ze wel op een aanstaande verlaging.

Roadshows

Met het „voorzichtige gemoed” van beleggers in het achterhoofd, is de mooie plus die de AEX vandaag noteert best mooi, stelt Aben. Zwaargewichten als ING (+1,1%), Shell (+1,1%) en Unilever (+1,2%) helpen de hoofdgraadmeter vooruit. Toch ziet Bonsee ook weer niet zo veel beweging: „De meeste fondsmanagers letten even wat minder op de beurs. Ze zitten deze dagen vooral bij roadshows en andere investeerdersbijeenkomsten. Daardoor, en omdat er nog niet veel cijfers te verwerken zijn, is de animo wat lager.”

Aandeelhouders van midkapper Intertrust zijn blij met een overname die de financieel dienstverlener doet, en de verhoogde doelstellingen die daarbij horen. Het fonds wint 4,4%.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaan betaaldienstverlener Adyen met +2,3% aan kop. Een mooie dag is het ook voor Ahold Delhaize, met +2%, en voor Galapagos, dat 2,3% wint. Staalgigant ArcelorMittal wint 1%, hoewel Morgan Stanley zich in een rapport voorzichtig uitlaat over de sector.

Glijvlucht

Chipmachinefabrikant ASML verliest 1,1% door een wat minder sentiment in die sector, hoewel ING zijn koopadvies en koersdoel van €210 handhaafde. Verzekeraar NN kachelt 1,3% achteruit, branchegenoot ASR verliest 0,8%. AMG verliest nog eens 1,8%, na de glijvlucht in de afgelopen maanden. De leverancier van zeldzame metalen heeft last van de stevige druk op de verkoopprijzen.

De toeleverancier aan de chipsector Besi zakt 3,3%, ondanks een positief analistenrapport van ING. Technologiebedrijf TKH daalt 0,6%, hoewel Degroof Petercam het koersdoel naar €61 verhoogde onder handhaving van het koopadvies. Smallcap B&S Group klimt 5,1%, nadat het groothandelsbedrijf zich tijdens een investeerdersdag positief uitliet over de toekomst. Softwarebedrijf TIE Kinetix leverde op de lokale markt 2% in, ondanks het binnenhalen van een deal met een printerfabrikant.

