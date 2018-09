Trump nomineert Powell als Fed-president

Powells naam zong al enige tijd rond als de beoogde opvolger van de huidige Fed-preses Janet Yellen, wier in februari aflopende termijn niet wordt verlengd. De als pragmatisch bekendstaande Powell werd in 2012 door Trumps voorganger Barack Obama al aangesteld als bestuurder bij de Fed.

De 64-jarige staat bekend als een voorstander van Yellens beleid van geleidelijke renteverhogingen. Van hem worden op de financiële markten dus eigenlijk geen verrassende stappen verwacht. Naar verluidt heeft minister van Financiën Steven Mnuchin zelfs voor hem gelobbyd omdat hij zo'n veilige keuze is.

Trump zei eerder dat Yellen, die sinds 2014 de hoogste baas was bij de Fed, het ,,uitstekend'' deed. Bij de bekendmaking van Powell als haar opvolger noemde Trump haar zelfs ,,een bijzondere vrouw die het geweldig gedaan heeft''. Dat hij haar toch niet wilde herbenoemen komt waarschijnlijk door kritische uitspraken van de Fed-voorzitter in aanloop naar de presidentsverkiezingen. Daardoor bleef de relatie tussen de twee moeizaam.

Door te kiezen voor een andere kandidaat dan de zittende Fed-voorzitter, breekt Trump met het verleden. Voormalig Fed-baas Ben Bernanke kreeg van Obama wel een nieuwe termijn, hoewel hij was benoemd door diens voorganger George W. Bush. Daarvoor werd de Fed jarenlang geleid door Alan Greenspan. Die trad aan toen Ronald Reagan nog president was.

Waarin Powell, die zich Jay laat noemen, vooral afwijkt van zijn voorgangers is dat hij van huis uit geen econoom is. Hij verdiepte zich in rechten en politicologie aan de universiteiten van Georgetown en Princeton. Later vergaarde hij een fortuin door te werken voor diverse investeringsmaatschappijen, waaronder de prestigieuze The Carlyle Group.

Begin jaren negentig bekleedde Powell tevens een hoge post bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij was korte tijd 'under secretary for domestic finance' onder president George Bush.

Naast Powell en Yellen, waren ook Trumps economisch topadviseur Gary Cohn, voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh en econoom John Taylor van de universiteit Stanford kandidaat voor de hoge post.

Powell zei vereerd te zijn met zijn benoeming en zich volledig in te zetten om de Fed-doelen van stabiele prijzen en volledige werkgelegenheid te bereiken. Hij stelde dat het Amerikaanse financiële systeem ,,veel sterker'' is dan voor de financiële crisis. Powell prees verder zijn voorgangers Bernanke en Yellen, die beiden gewerkt hebben aan meer transparantie in het monetaire beleid. ,,Ik deel dat gevoel voor missie en zal mijn beslissingen ook nemen met objectiviteit en gebaseerd op het beste beschikbare bewijs.'' Yellen liet weten met Powell te zullen samenwerken aan een soepele overgang.