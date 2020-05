DFT-seminar: tips om in te spelen op de coronacrisis

Het nieuwe beursjaar verloopt zeer onstuiming als gevolg van de coronacrisis. Beleggers worden heen en weer geschud tussen hoop en vrees, waarbij de harde klappen werden gevolgd door een fraai herstel. Zo daalde de AEX index, hoofdgraadmeter van de Nederlandse beurs, vanaf de piek dit jaar met 25% naar een niveau van onder de 400 punten. Het kleinere broertje, de AMX index, daalde zelfs ruim 30% vanaf de piek. De coronapandemie en paniek op de oliemarkt zetten de aandelen in vuur en vlam. Vanaf halverwege maart is een herstelbeweging ingezet, maar er heerst nog steeds grote onzekerheid. Klik hier om in te schrijven.

Het verschil in rendement tussen de verschillende aandelen is enorm. Zo staat bijvoorbeeld Adyen per saldo op een stevige winst, terwijl de financiële waarden ING en ABN AMRO tegen een zwaar verlies aankijken. Beursintermediar Flow Traders doet juist goede zaken en bodemonderzoeker Fugro is hard afgestraft. Welke aandelen bieden het meeste perspectief na de coronpandemie? Zijn er aandelen die een enorme inhaalslag gaan maken?

Albert Jellema en Matthijs Kok van ProBeleggen zullen tijdens het seminar hun marktvisie geven, maar uiteraard ontbreekt hun visie over individuele aandelen niet. Albert bespreekt welke aandelen op dé kooplijst staan na de Corona pandemie en Matthijs bespreekt tips voor de korte termijn.

Suleyman van Landewijk (Lynx) legt helder uit hoe u de tips van ProBeleggen eenvoudig kunt volgen. Samen staan ze stil bij de nieuwe samenwerking tussen beide bedrijven en de kansen die dit voor u biedt.

Tijdens het seminar kunt u LIVE vragen stellen aan de experts. Wilt u deelnemen aan het gratis online seminar dat zal duren van 20.00 tot 21.00? Schrijf u dan in via deze link.