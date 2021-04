Nederlands softwarebedrijf MessageBird koopt voor $600 miljoen SparkPost

SparkPost is een platform dat bedrijven kunnen gebruiken voor allerlei zaken rond het verzenden en afleveren van e-mails.

Voor MessageBird betekent de overname een volgende stap in het opbouwen van zijn eigen platform. Onlangs deed de onderneming ook al twee overnames, op het gebied van videobellen en gegevensbeheer.

Waarschijnlijk zal het bedrijf komende tijd nog verder uitbreiden. MessageBird heeft tevens 1 miljard dollar opgehaald bij investeerders om te gebruiken voor verdere groei.

MessageBird is opgericht in Amsterdam in 2011. De onderneming maakt al verbinding met miljarden apparaten in de wereld en telt bijna 20.000 klanten. Verwacht wordt dat MessageBird nog dit jaar naar de beurs gaat. Topman Robert Vis liet recent weten dat het bedrijf zich daarop voorbereidt. Maar het zou wel slechts een optie zijn en geen doel of noodzaak.

„We zitten al een tijdje tegen winstgevendheid aan en we hebben vrij veel toegang tot geld van investeerders, maar we krabbelen ook niet terug. Als bedrijf zijn we binnenkort klaar voor een beursgang. Het is alleen nog de vraag of we het ook gaan doen.”