Oud-politicus Martin van Rijn nieuwe voorzitter rvc DNB

Martin van Rijn Ⓒ ANP /HH

AMSTERDAM (ANP) - Oud-politicus Martin van Rijn is per 1 juni voorzitter van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij neemt het stokje over van Wim Kuijken, van wie de zittingstermijn afloopt. Kuijken was elf jaar commissaris, waarvan acht als voorzitter.