Verloren geld na beleggingsfraude niet te verhalen op banken

Premium Columns

Stressende overheid maakt dure missers

Er zijn van die momenten in je leven waar je maanden of jaren later nog met verbijstering aan terugdenkt. Een van die momenten is voor mij nog steeds eind vorig jaar, toen Alexandra van Huffelen, onze staatssecretaris van Financiën, de deur van het Catshuis opende en de aanwezige pers vertelde dat á...