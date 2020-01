'Weinig verrassingen bij Sligro'

AMSTERDAM (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro presteerde in 2019 precies zoals analisten van KBC Securities hadden verwacht. De prognose van de onderneming is volgens de marktkenners wat aan de voorzichtige kant, maar dat zijn ze wel gewend van Sligro. De KBC-analisten denken dat die voorzichtigheid versterkt is door het turbulente jaar dat Sligro meemaakte.