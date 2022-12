Premium Het beste van De Telegraaf

Bedrijf op vingers getikt: rokende medewerker ontslaan mag niet

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een sigaret in de kantine: het kan niet, maar het of het je meteen je baan kost hangt er maar van af. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Binnen in een openbare ruimte roken: dat mag in Nederland zo goed als nergens meer. De metaalbewerker die op een zaterdag in de kantine van zijn werk een sigaret opstak, zal ook vast geweten hebben dat wat hij deed niet door de beugel kon. Maar het ontslag op staande voet dat hij kreeg was een véél te zware sanctie, oordeelt de rechtbank in Rotterdam.