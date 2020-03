Evenementen geschrapt uit angst voor coronaspook

Bob Bron van Moët Hennessy Nederland en juryvoorzitter Annemarie Jorritsma van de Prix Veuve Clicquot besloten de uitreiking van de prijs van Zakenvrouw van het Jaar naar juni te verschuiven. „Gezien alle onzekerheid is dit de beste oplossing. Je moet niet vergeten dat op de feestelijke uitreiking in De Hallen te Amsterdam zo’n 500 mensen uit het hele land komen inclusief minister Cora van Nieuwenhuizen Het risico is te groot”, aldus de champagnebaas.

1 juni

De prijsuitreiking was gepland voor maandag 23 maart en de nieuwe datum is voorlopig vastgesteld op maandag 1 juni. Bob Bron vertelde dat de jury eensgezind een nieuwe Zakenvrouw van het Jaar had vastgesteld. In de jury zitten onder anderen werkgeversvoorzitter Hans de Boer van VNO-NCW, MKB-voorzitter Jacco Vonhof en ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool en de huidige Zakenvrouw van het Jaar, kaasproducent Mireille Kaptein.

Pasta e basta

Wie ’s avonds door de hoofdstad loopt of fietst, valt op hoe rustig het is in de hotels, restaurants en cafés. Het populaire en altijd volle operarestaurant Pasta e Basta van Jolijn Middelhoff hield woensdagavond zelfs de deuren gesloten. „We hadden twee tafeltjes. Daar kunnen we niet voor open gaan.”

Ook de vrijwilligersactie NLDoet op bij voorbeeld Slot Zuylen aan de Vecht is verplaatst naar een nader te bepalen datum.

V.l.n.r. de chefs-eigenaren Ferry van Houten (Het Bosch), Gijs Numan (brasserie Paardenburg) en Michiel Deenik (Visaandeschelde, The Traveller en The Roast Room).

En eveneens de 150-party van de horecaondernemers Gijs Numan, Ferry van Houten en Michiel Deenik in brasserie Paardenburg te Ouderkerk aan de Amstel vanavond wordt uitgesteld tot mei. „ Juist wij als horecaondernemers die het zwaar hebben met afzeggingen, moeten er alles aan doen om dat coronaspook de kop in te drukken ”, klonk het.

V.l.n.r. een deel van de jury van Zakenvrouw van het Jaar: Bob Bron, VVD-senator Annemarie Jorritsma, Mireille Kaptein, Corin Wortmann-Kool en Hans de Boer.

Het had een ’Holland Casino Royale’-evenement moeten worden in het kader van de nieuwe James Bond-film No time tot die. Daarvoor waren bekende Nederlanders uitgenodigd in de nieuwe vestiging in Amsterdam-West, zoals de ster uit de Bond-film GoldenEye Famke Jansen. Omdat de lancering van de film vanwege het coronavirus is uitgesteld tot november, werd iedereen afgebeld. „Het is jammer maar we hebben het nog tegoed”, werd er verzucht op het hoofdkantoor van directeur Erwin van Lambaart. Of het november wordt, is wel een gokje waard.