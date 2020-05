Klokkenluider SBM eist antwoorden van zwijgende advocaat

De Keijzer, die als partner van advocatenkantoor De Brauw verantwoordelijk was voor het onderzoek naar smeergeldbetalingen bij het bedrijf, beriep zich eerder op zijn wettelijke verschoningsrecht. Daardoor was hij bij een eerdere behandeling van de kwestie niet verplicht om antwoorden te geven op vragen vanuit het kamp Taylor.

Volgens de klokkenluider wordt het verschoningsrecht van de advocaat misbruikt om informatie over mogelijke strafbare handelingen van SBM Offshore buiten het zicht van het publiek te houden. Taylor meent ook dat het onderzoek van De Brauw een belangrijk element in de „cover-up” van de kwestie is.

In 2012 kwam een omvangrijk omkoopschandaal bij SBM aan het licht. Het bedrijf werd later in de Verenigde Staten en Nederland schuldig bevonden aan smeergeldbetalingen in onder andere Brazilië, Equatoriaal Guinea en Angola. De oliedienstverlener zelf schikte in beide landen voor honderden miljoenen dollars in strafzaken wegens corruptie. Voormalige bestuurders zijn uiteindelijk veroordeeld voor hun aandeel in omkoping. Zo belandde oud-topman Tony Mace in de cel. Taylor wordt gezien als de persoon achter een serie beschuldigingen aan het adres van SBM.

De klokkenluider werkte eerder voor SBM en probeert al jaren een financiële vergoeding los te krijgen omdat hij in 2012 moest vertrekken. Volgens hem kwam dat omdat hij bepaalde smeergeldzaken wilde melden aan de autoriteiten en het bedrijf dat geweigerd zou hebben. Taylor denkt ook dat huidige bestuurders van SBM al eerder weet hadden van de smeergeldaffaire dan naar buiten werd gebracht.