Luchtvrachtsector worstelt met zwakke vraag

De vraag naar luchtvrachtvervoer daalde in september met 4,5 procent. De capaciteit steeg daarnaast wereldwijd met 2,1 procent. Het was de zeventiende maand op rij dat capaciteit harder groeide dan de vraag naar vrachtruim. De laadruimten van vrachtvliegtuigen zaten in september in doorsnee voor 46,4 procent vol.

Volgens IATA spelen de handelsspanningen tussen de VS en China, maar ook tussen Japan en Zuid-Korea, de markten parten. Ook de verslechtering van de wereldhandel en de zwakte in belangrijke economische regio's zetten het vrachtvervoer onder druk. Volgens IATA zullen moeilijke marktomstandigheden voor de luchtvrachtsector nog wel even aanhouden.