Vooruitblik: Winstgevendheid Sif omhoog

Sif komt woensdag voorbeurs met kwartaalresultaten. Eerder dit jaar bleek dat het orderboek van Sif voor 2019 goed gevuld is. ING wijst erop dat er ook voor de periode daarna veel activiteit is. Het Vineyard-project in de VS heeft weliswaar vertraging opgelopen, maar blijft volgens de marktkenner een mijlpaal omdat het een Amerikaans offshore-windpark betreft.

Verder heeft Sif de werkzaamheden van het project Borssele 3 & 4 afgerond. Deze projecten waren volgens ING zwak geprijsd. Sif heeft al aangegeven dat het inzet op beter betaalde klussen. Volgens ING is het nog te vroeg om direct een duidelijke verbetering te zien bij het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal.

ING heeft zijn advies voor Sif op hold staan met een koersdoel van 10,50 euro. Het aandeel stond dinsdag omstreeks 10.50 uur vlak op 11,00 euro.