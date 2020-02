Consumentenbond: kamer via hotel vaak goedkoper dan via boekingssite

De bond vergeleek hotels in Amsterdam, Groningen, Berlijn en Parijs. Veertien van de aanbiedingen voor een standaard tweepersoonskamer zijn bij het hotel het goedkoopst. Expedia.nl biedt acht keer de voordeligste kamer, Booking.com en Hotels.com elk zeven keer. Soms loopt het prijsverschil op tot tientallen euro’s. Zo biedt een hotel in Amsterdam een kamer aan voor 178 euro per nacht, terwijl die op Booking.com 217 euro kost.

Boekingsites geven hun bezoekers een vals gevoel van schaarste door meldingen te plaatsen als ’nog maar 1 kamer op deze site’. Vaak zijn er volgens het onderzoek echt wel meer kamers beschikbaar.

„Ook doorgestreepte prijzen en speciale aanbiedingen moeten consumenten verleiden om voor zogenaamde korting te boeken. Maar hoe dat voordeel dan precies tot stand komt, is meestal onduidelijk. De Europese Commissie is hierover in gesprek met Expedia en Hotels.com. Booking.com heeft al toegezegd uiterlijk half juni de informatie over prijzen en beschikbaarheid duidelijker online te vermelden”, aldus de Consumentenbond.

Toeristen krijgen in het onderzoek een aantal tips: „Vergelijk prijzen altijd op meerdere boekingssites en bij het hotel zelf. Check of alle belastingen en toeslagen inbegrepen zijn. Vooral aan de telefoon is dit soms onduidelijk.”

„Let op annuleringsvoorwaarden. Vergelijk ook de prijzen van het ontbijt en andere aanvullende kosten. Lidmaatschap van een hotelketen of abonnement op de nieuwsbrief kan lagere prijzen opleveren. Telefonisch bij het hotel boeken levert mogelijk voordelen op. Ben je bewust van de verkooptrucs. Laat je niet gek maken door suggesties van tijdsdruk. Bedenk dat hotels tot wel 25% commissie moeten betalen aan machtige boekingsites”, luidt de conclusie.