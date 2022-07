Premium Het beste van De Telegraaf

Column: ’Mijn oude werk was peanuts’, verzucht boerende bankier

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Volgens het CBS werd in 2020 in het bankwezen voor €31,4 miljard aan toegevoegde waarde gevormd, terwijl de landbouw het met een schamele €12,7 miljard moest doen. En daar zitten de bosbouw en de visserij nog bij. Omgerekend naar arbeidsjaren kwam dit neer op een toegevoegde waarde van €342.000 per man in het bankwezen, tegen maar €71.000 in de landbouw. Creëert een bankier vijf keer zoveel toegevoegde waarde als een boer?