Column: een finfluencer verdient vooral aan eigen cursus

Premium Binnenland

Streep door benefietgala voor kinderen met beperking: ’Mensen in tranen’

Menigeen in Amsterdam-Noord hield het vrijdagavond na de persconferentie over de coronamaatregelen niet droog. Vrijwilligers van het Friendship Sports Centre waren klaar voor een benefietavond waar een streep doorheen ging. Het is een zware financiële klap voor het centrum dat het al niet makkelijk ...