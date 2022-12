Ferry’s krijgen walstroom met capaciteit van 1500 huishoudens

De walstroom wordt geleverd door Rotterdam Shore Power, een joint venture van energiebedrijf Eneco en Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat vooralsnog om de roll-on-roll-offschepen op de lijndienst van en naar Immingham. DFDS wil de CO2-uitstoot van de ferryschepen met 45% reduceren en in 2050 een netto-nuluitstoot hebben bereikt.

De walstroomvoorziening bestaat uit een omgebouwde 40-voetscontainer met daarin apparatuur die stroom van het openbare elektriciteitsnet geschikt maakt voor gebruik aan boord van de schepen. De walstroominstallatie heeft een vermogen van 1,8 megawatt, goed voor het verbruik van bijna 1500 huishoudens, en levert naar verwachting 3,5 gigawattuur per jaar aan elektriciteit.

Capaciteitsgebrek

De stroomvoorziening gaat niet ten koste van de levering aan huishoudens. „De krapte aan stroomcapaciteit ligt namelijk helemaal aan de voorkant bij de levering aan het net en niet aan de achterkant”, legt een woordvoerd van Eneco uit. „Als er een capaciteitsgebrek is, komt dat omdat het lastig is wind- of zonne-energie het net op te krijgen. Het maakt niet uit hoeveel bedrijven of woningen we dan aansluiten.”

De geschatte CO2-reductie als gevolg van de investering bedraagt ca. 2100 ton op jaarbasis. Daarnaast draagt walstroom ook bij aan de luchtkwaliteit door vermindering van fijnstof- en stikstofuitstoot en vermindert het geluidsoverlast.

Verduurzaming

Walstroom is een cruciale pijler in de verduurzaming van de Rotterdamse haven. Minstens 90% van alle schepen, ook de cruiseschepen, die in Rotterdam aanmeren moeten in 2030 gebruik maken van walstroom. Dat scheelt de uitstoot van ongeveer 200.000 ton CO2 en 2500 ton stikstof.

Begin dit jaar nog werd de grootste walstroominstallatie van Europa in gebruik genomen. Deze installatie levert stroom voor de offshore-schepen van Heerema Marine Contractors op de Landtong Rozenburg. Momenteel werkt Rotterdam Shore Power aan de aanleg van een tweede installatie bij Boskalis in de Waalhaven.