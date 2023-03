Premium Het beste van De Telegraaf

Gemeentelijke goudmijn Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen’

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Marjo (foto) en Wim Buné kregen voor hun rijtjeshuis in Hoofddorp ineens een WOZ-waarde van 441.000 euro aan hun broek. Een verhoging van 26%. Het paar gaat het aanvechten met behulp van een bureau. „Verleden jaar heb ik ook bezwaar gemaakt”, vertelt Marjo. „Ik gaf aan dat buren met een aanbouw en een dubbele dakkapel voor minder werden aangeslagen. Mij werd verteld dat die mensen dan mazzel hebben gehad, en dat er wel degelijk soortgelijke huizen voor deze prijs waren verkocht.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

De historische stijging van de WOZ-waarden lijkt te resulteren in een stortvloed aan bezwaarschriften. Het zijn er nu al veel meer dan vorig jaar, klinkt bij WOZ-bureaus die dit jaar extra uitpakken met reclames. Veel huiseigenaren zijn ontzet. „Mijn WOZ in de gemeente Heemskerk is met 42% gestegen, voor een bungalow die niet aan de eisen voldoet qua isolatie.”