Premium Het beste van De Telegraaf

Minder inruilers zorgen voor stuwing autoprijs 5 vragen: waarom een tweedehands auto zo duur is

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Tweedehands auto’s zijn gemiddeld €5000 duurder dan twee jaar geleden, zo meldt Autoscout24. De stijging van bijna 30% is opvallend. Wat is de reden dat het lijkt of je beter een nieuwe kunt aanschaffen in plaats van het voorheen zo aantrekkelijke twee jaar oude model waar de kop af is gereden? „Het is verdomd slecht onderhandelen op het moment.”