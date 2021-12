Premium Het beste van De Telegraaf

Man maakt, ondanks waarschuwing, half miljoen over aan beursfraudeurs

Door Marlou Visser

Een man is voor ruim een half miljoen het schip in gegaan. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Beleggingsfraude is de vorm van online criminaliteit waarbij mensen het meeste geld verliezen. Een klant van ABN Amro maakte het wel heel bont: hij leende zelfs grote bedragen van vrienden en familie om naar de fraudeurs over te boeken. Uiteindelijk ging hij voor maar liefst €538.328 het schip in.