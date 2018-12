’Onrustige spaarders helpen beurzen omhoog’

„Nederlandse banken bieden een spaarrente van maximaal 0,2%, terwijl de inflatie rond de 1,5% ligt. Bovendien wordt de spaartaks in 2018 weliswaar verlaagd, maar naar verwachting rekent de fiscus toch nog altijd met een fictief rendement van minimaal 2%. Logisch dat spaarders onrustig worden en steeds meer besluiten om toch te gaan beleggen”, stelt Abma.

De vermogensbeheerder wijst er ook op dat het economische nieuws goed is. „Zo vielen afgelopen week de Duitse detailhandelsverkopen mee en kwamen het Europese consumenten- en ondernemersvertrouwen duidelijk hoger uit dan werd verwacht.”

Centrale banken blijven stimuleren

Ook constateert hij dat centrale banken nog altijd voor stimulansen zorgen. „De Europese Centrale Bank blijft volgend jaar voor maandelijks €30 aan obligaties opkopen. En in de VS werd Powell benoemd als opvolger voor Fed-voorzitter Yellen, waardoor de rente daar naar verwachting slechts geleidelijk zal stijgen.”

Hoewel de agenda volgende week minder goed gevuld is dan de afgelopen paar weken, is er volgens Abma voldoende om naar uit te kijken. „Zo ben ik benieuwd of de Europese inkoopmanagersindices zich op het hoge niveau weten te handhaven. En in hoeverre ArcelorMittal heeft kunnen profiteren van de historisch gezien hoge staalprijzen.”

AEX naar 600

De vermogensbeheerder denkt dat de AEX binnen afzienbare termijn naar de 600 punten kan gaan. „Gezien het gunstige beursklimaat en de goede fundamenten moet dan mogelijk zijn. Het bereiken van een dergelijk niveau zouden beleggers die nu vol in aandelen zitten, wel moeten aangrijpen om een stukje winst te nemen. Op een gegeven moment komt er namelijk toch wel weer een dip.”