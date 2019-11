Fagron schikt kwestie voor dik 22 miljoen

Waar een bepaald ingrediënt maar 160 dollar per gram koste, rekende Freedom 3500 dollar per gram. Freedom zou de prijzen bewust hebben verhoogd omdat klanten het geld toch wel vergoed zouden krijgen. De exorbitante prijsstelling zou er ook voor gezorgd hebben dat apotheken die de producten inkochten valse receptenclaims gingen indienen bij de autoriteiten in de Verenigde Staten.

Met de Amerikaanse schikking worden meerdere kwesties tegelijk opgelost. Zo wordt in de documenten ook melding gemaakt van beschuldigingen tegen een andere dochter van Fagron, B&B Pharmaceuticals. Die zou ook te hoge prijzen hebben gerekend. Ook kan Fagron hierdoor beschuldigingen achter zich laten dat dochter Pharmacy Services verschillende frauduleuze receptenclaims heeft ingediend.