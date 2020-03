Brexitoverleg EU en Britten geschrapt

EU-onderhandelaar Michel Barnier Ⓒ EPA

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben de geplande onderhandelingen van volgende week in Londen over hun toekomstige relatie na de Brexit opgeschort vanwege de virusepidemie. Dat laten beide partijen weten in een verklaring. Er wordt gekeken naar alternatieve manieren om te overleggen, waaronder videoconferenties.