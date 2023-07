TomTom sterk op dreef in eerste halfjaar, verhoogt verwachtingen

„De markt heeft ons nieuwe productaanbod met enthousiasme verwelkomd”, zegt topman Harold Goddijn over de kaartentechnologie in een toelichting op de kwartaalcijfers. De verkopen stegen in het tweede kwartaal met 18% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, naar €157 miljoen. Het nettoverlies daalde van €56 miljoen naar €4,5 miljoen. In het eerste kwartaal was sprake van een winst maar dat was mede te danken aan de verkoop van een aandeel in een databedrijf.

Verwachtingen

TomTom verwacht nu een omzet van tussen de €570 miljoen en €600 miljoen in 2023. Eerder werd gerekend op tussen de €540 miljoen en €580 miljoen.

Het Nederlandse bedrijf, met een notering op de Amsterdamse beurs, wist behoorlijk in de kosten te snijden. Iets meer dan een jaar geleden maakte TomTom bekend dat er 500 banen werden geschrapt. Het ging voor een deel om mensen die nog handmatig nieuwe informatie toevoegden aan kaarten. Nu wordt ook veel gebruikt gemaakt van open source materiaal. In het tweede kwartaal liepen de kosten met 20% terug tot €133 miljoen.

Cybercriminelen

Vorige week werd duidelijk dat cybercriminelen toegang hebben gehad tot gegevens van het navigatiebedrijf. Dat gebeurde via het softwareplatform MOVEit, dat bedrijven gebruiken voor het digitaal versturen van bestanden. Volgens TomTom zijn er geen gevoelige gegevens buitgemaakt. Het bedrijf wilde niet zeggen waar de hackers wel hun handen op hebben kunnen leggen.

