ING: lonen kunnen harder omhoog, compensatie hele inflatie te gortig

ING-onderzoekers Marcel Klok en Raoul Leering verwachten dat de lonen dit jaar gemiddeld met ruim 3% stijgen en in 2023 met meer dan 4%. Maar zij denken dat er ruimte is om de salarissen in beide jaren met zo’n 5% te verhogen.

’Winst bedrijven bovengemiddeld’

„De winstgevendheid van het bedrijfsleven was recent namelijk bovengemiddeld”, schrijven Klok en Leering. Zij wijzen er tevens op dat hogere salarissen geen bedreiging vormen voor de werkgelegenheid bij bedrijven.

Het ING-rapport volgt een dag nadat De Telegraaf meldde dat werkgevers bereid waren een algemene loonstijging van 5% op tafel te leggen. Maar kabinet en vakbonden vonden de toezeggingen te vaag.

Hoge inflatie

Volgens de ING-onderzoekers hoeven werknemers niet te rekenen op een loonstijging die de hoge inflatie van ruim 10% kan bijbenen. „Die ruimte is er niet, omdat bedrijven ook te maken hebben met hogere kosten door duurdere invoer van bijvoorbeeld energie en grondstoffen, die ze niet altijd volledig kunnen doorberekenen.” Per saldo gaan werkenden er door de hoge geldontwaarding dus op achteruit, ook als de lonen met 5% zouden oplopen.

De recent overeengekomen salarissprong van gemiddeld 9,25% voor het NS-personeel komt trouwens wel bij de inflatiestijging in de buurt. Maar voorlopig is de treinvervoerder een van de weinige bedrijven met zo’n loonexplosie. Andere ondernemingen die hun medewerkers niet willen zien vertrekken naar de NS, moeten mogelijk wel volgen met flink hogere salarissen.

Klok en Leering denken dat individuele werknemers ook een hoger loon kunnen bedingen door promotie bij hun huidige baas of door over te stappen naar een andere werkgever. Zij voorzien dat zelfstandigen dankzij de krapte op de arbeidsmarkt er eveneens stevig in inkomen op vooruit kunnen gaan, mits de economie niet verslechtert.