Eneco verlaagt energietarieven voor een derde klanten: beetje lucht in februari

„In het najaar lagen onze tarieven erg hoog door de piek die eind augustus op de internationale energiemarkt werd bereikt”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. De tarieven voor februari komen uit op €2,41 per m3 voor gas en € 0,64 per kWh stroom.

Prijsontwikkeling

Hoe de prijzen zich gaan ontwikkelen in de nabije toekomst, vindt zij lastig in te schatten. De woordvoerder hoopt dat de tarieven op dit niveau blijven of dat de daling verder doorzet, wanneer de internationale energiemarkt zich blijft ontwikkelen zoals dat nu gebeurt.

„Maar daarbij blijven we wel afhankelijk van de marktontwikkelingen die onder meer onder invloed staan van de geopolitieke situatie.” Kortom, afwachten dus. „Maar vooralsnog zien we een daling in de tarieven ten opzichte van afgelopen oktober.” De februari tarieven gaan voor circa een derde van de klanten met een variabel tarief gelden.

Eerder al verlaging

Eerder al verlaagde Eneco per januari de variabele tarieven voor deze groep met 12%. De tarieven gingen daarmee voor de derde maand op rij omlaag, aldus het bedrijf. Dat betekende dat deze groep klanten zo’n 2,99 euro per kuub gas en 0,69 cent per kilowattuur elektriciteit gaat betalen, inclusief 21% btw. De prijs ligt nu dus nog €0,58 lager per m3 gas.

Eneco biedt op dit moment nog geen vast contract aan. In de politiek wordt al met het idee van verplichte vaste contracten gespeeld. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kondigde half september aan dat het er wel aankomt voor energiebedrijven om weer verplicht klanten een vast contract aan te bieden. Ben Woldring van Gastlicht.com hoopt dat daar snel invulling aan wordt gegeven. „Dat kan direct zorgen voor een verlaging van prijzen, ook binnen en buiten het aangekondigde prijsplafond.”