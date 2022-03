Oorlog in Oekraïne maakt honing snel duurder

„Oekraïne is in de afgelopen vijf jaar een belangrijk honingland geworden”, vertelt Lex Drost, verkoopleider bij de Nederlandse marktleider de Traay.

De onderneming, die levert aan onder meer supermarktketens Jumbo en Albert Heijn, haalde zo’n 30 procent van de conventionele honing uit Oekraïne. „Daar komt nu geen honing meer vandaan voor de rest van Europa en de wereld. Het is klein bier vergeleken met wat daar gebeurt, maar zakelijk gezien wel een uitdaging”, aldus Drost.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn de honingprijzen volgens hem al „zeer fors gestegen”, omdat er wereldwijd veel meer vraag kwam naar het bijenproduct met een „gezond imago.” „Wij hoopten op normalisatie van dit veel te hoge prijspeil, maar dat is door de oorlog tenietgedaan.”

Of de aan de oorlog gerelateerde stijging beperkt blijft tot tussen de 10 en 20 procent, is volgens Drost nog te vroeg om te zeggen. Veel is daarbij afhankelijk van oogsten elders op de wereld. „Maar mijn verwachting is dat in Oekraïne niet geoogst gaat worden het komende jaar.”

Goede honing

Een woordvoerder van honingverkoper de Werkbij, „op hele grote afstand de tweede van Nederland”, zegt dat bijen verzorgd moeten worden om goede honing te kunnen krijgen. In een in oorlog verkerend land is dat niet zeker. „De bijen blijven vliegen, maar als er geen zonnebloemen worden gezaaid, geven bijen ook geen honing. Als ze dan niet naar een andere plek worden verplaatst, kunnen kolonies doodgaan.”

Drost zegt dat de stijging van de inkoopprijs waarschijnlijk niet meteen in de supermarkt te zien zal zijn. „Retailers kennende gaat dat stapsgewijs. Maar als consument ga je dit zeker merken.” En dan niet alleen bij flesjes honing, maar ook bij honing-mosterddressing, honingdropjes en geitenkaas met honing.

Ook onder meer brandstof, graan en andere grondstoffen bij producten werden al fors duurder sinds de Russische inval in Oekraïne.