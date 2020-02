'Viruszorgen blijven boven markt hangen'

Het aantal besmettingen en het dodental in China zijn weer opgelopen. Het totale aantal besmettingen in China staat nu op 75.680 en het dodental op 2236. In Zuid-Korea is vrijdag bij 52 mensen het nieuwe coronavirus vastgesteld. De afgelopen dagen stijgt het aantal besmettingen in het land snel. In totaal zijn nu 156 mensen besmet met het virus in Zuid-Korea.

BAM zag de winst in 2019 bijna halveren. Onder meer afwaarderingen en herstructureringskosten zadelden de bouwer op met de nodige kosten. De omzet stabiliseerde op ruim 7,2 miljard euro. Volgens scheidend topman Rob van Wingerden toonden de resultaten in de tweede helft van het jaar herstel.

DSM

Aan het overnamefront kondigde speciaalchemiebedrijf DSM aan het Deense Glycom over te nemen voor 765 miljoen euro. De overname zal naar verwachting in het tweede kwartaal worden afgerond.

Galapagos kwam donderdag na sluiting van de aandelenhandel met cijfers. De biotechnoloog boekte in 2019 een fors hogere omzet, vooral dankzij de miljardendeal die het bedrijf sloot met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead Sciences. Ook heeft het AEX-fonds weer een nettowinst in de boeken gezet na een verlies een jaar eerder.

Nedap

Technologiebedrijf Nedap had vorig jaar te maken met geslonken winstmarges. De omzet bleef nagenoeg gelijk aan die van 2018, terwijl het bedrijf meer investeerde in het aantrekken van nieuw personeel. De nettowinst steeg met ruim 40 procent dankzij de verkoop van een Frans dochterbedrijf, wat Nedap 14,5 miljoen euro opleverde.

Ook Ajax staat in de schijnwerpers. Voor de beursgenoteerde voetbalclub wordt het bereiken van de achtste finales van de Europa League een zware opgave na het verlies van de uitwedstrijd tegen Getafe (2-0), de huidige nummer 3 van Spanje.

Dutch Star Companies One

De aandeelhouders van Dutch Star Companies One (DSCO) hebben groen licht gegeven voor de fusie met CM.com. Dat Bredase technologiebedrijf kan hierdoor vrijdag een notering krijgen aan de beurs in Amsterdam. Het aandeel DSCO zal als CM.com verder gaan.

De euro was 1,0790 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 53,39 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 58,73 dollar per vat.