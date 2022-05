Zo rijk zijn we: helft huiseigenaren bezit zeker ton aan overwaarde

Dat blijkt uit onderzoek door hypotheekadviesketen De Hypotheker onder 975 woningbezitters.

Zeker negen op de tien van hen denkt al overwaarde te hebben. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar hoe hard de huizenprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen. Van de ondervraagde huizenbezitters schat 10% de overwaarde minder dan €50.000, 22% denkt tussen de €50.000 en €100.000 te hebben en ruim de helft verwacht dus meer dan een ton.

Hypotheek verhogen

En wat doen mensen met die overwaarde? Veel huiseigenaren kunnen dit benutten, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. „Door de sterk gestegen huizenprijzen - die in de afgelopen tien jaar ruim zijn verdubbeld – hebben steeds meer woningbezitters een flinke overwaarde op hun woning. Hierdoor is het mogelijk de hypotheek te verhogen, mits dit op inkomen ook haalbaar en betaalbaar is. Bij een hypotheek van €300.000 en een woningwaarde van €450.000, is er voldoende ruimte om een deel van de overwaarde te benutten.”

De meesten, 25%, zeggen het te willen inzetten om te zijner tijd een andere woning te kopen. Een groep van 14% zegt het te willen inzetten voor een verbouwing van het huis en 13% voor verduurzaming. Een groep van 17% heeft het huis onlangs al verbouwd.

Niet tevreden

Hoewel het huis in bijna alle gevallen een stuk meer waard is geworden, betekent dat niet dat huiseigenaren in groten getale tevreden zijn. Bijna vier op de tien zeggen dat niet te zijn. Zij willen eigenlijk op een andere plek, groter of kleiner wonen.

Maar omdat dat lastig gaat, kiezen steeds meer doorstromers voor het verbouwen of moderniseren van hun oude woning. Ruim een op de drie kiest dan voor meer wooncomfort creëren, 12% zegt het huis levensloopbestendig te willen maken. Meer dan een kwart heeft al geïnvesteerd in verduurzaming en bijna een op de vijf wil dat nog doen. Daarbij wordt het eerst gedacht aan zonnepanelen, daarna aan isolatie en vervolgens aan een warmtepomp.