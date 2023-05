Fors hoger loon bij distributiecentra Albert Heijn en nieuwe flexregels

De vakbonden hebben met Albert Heijn een cao voor een jaar afgesloten met terugwerkende kracht vanaf half april. ,,Dat betekent niet dat klanten volgend jaar rond deze tijd weer rekening moeten houden met een staking”, zegt bestuurder Roel van Riezen van CNV Vakmensen. ,,Ik denk dat de rust hiermee voorlopig is weergekeerd.”

Toeslagen

Vakbondsleden moeten nog met het principe-akkoord instemmen. Maar hun belangrijkste eisen zijn ingewilligd, dus FNV en CNV verwachten wel dat ze dat gaan doen. Behalve de loonsverhoging van 10% - ook voor de uitzendkrachten - heeft Albert Heijn beloofd de toeslagen voor werken in de nacht en in het weekend ongewijzigd te laten. Niet alleen voor bestaande medewerkers, ook voor nieuwe.

Pas toen die toezegging er kwam, gingen de bonden opnieuw met de AH-directie om tafel. De afgelopen twee dagen hebben partijen vooral gesproken over de manier waarop de supermarktketen met zijn flexpersoneel omgaat. Dat heeft ertoe geleid dat AH toezegt dat uitzendkrachten voortaan twee weken van tevoren hun rooster krijgen. Er kan dan niets meer in veranderd worden, tenzij een uitzendkracht daarmee instemt.

Flexwerk

,,We gaan de komende tijd verder praten met Albert Heijn over alle flexwerkers”, zegt Van Riezen. ,,Dat geldt dus ook voor het personeel in de winkels. Daar werkt soms de helft op oproepbasis, terwijl van de helft van het vaste personeel parttimer is. Sommigen willen best meer uren werken, anderen willen graag een vast contract.” AH gaat daar serieus werk van maken, meldt het concern in een persbericht.

Het personeel in de AH-distributiecentra, waar in totaal zo’n 6000 mensen werken, heeft in totaal elf dagen gestaakt. Dat leidde tot lege schappen in Albert Heijn-winkels in het hele land, al werd de ene vestiging er zwaarder door getroffen dan de andere. Nog niet alle winkels zijn alweer helemaal bevoorraad. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn kan dat nog wel een paar dagen duren.