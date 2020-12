Minder spaartaks, meer nettoloon: dit verandert er in 2021

De belastingaanslag ziet er volgend jaar iets anders uit. Ⓒ Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

Amsterdam - Het zal al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het dan ook door de Eerste Kamer bevestigd: je mag volgend jaar meer spaargeld hebben voordat de fiscus aanklopt. En er zijn meer veranderingen in de belastingsfeer volgend jaar.