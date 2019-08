Duitsland geeft gas met groene investeringen

Volgens Reuters gaat het om een omvangrijk pakket met maatregelen. Dat leidt tot grote injecties in nieuwe technologie en ondernemingen, aldus betrokkenen.

Duitsland stapt daarmee volgens een hoge regeringsambtenaar af van het principe dat Duitsland een balans in inkomsten en uitgaven nastreeft.

Al langer krijgt Duitsland het verwijt dat het zijn begrotingsoverschot niet inzet om de economie te stimuleren.

De Duitse overheid zou bij grote beleggers fors willen lenen nu de rentevergoeding laag is. Dat geld gebruikt Berlijn vervolgens voor een miljardenfonds. Dat moet met zijn uitgaven aan bewezen technologie en de bestaande klimaataanpak bij bedrijven de uitstoot in de Duitse industrie, volgens afspraken in het akkoord van Parijs, snel dichterbij brengen.

In reactie werden op de beurs de Duitse staatsobligaties geliefd en stegen direct in waarde.

„Dit is een gewenste, hele nuttige investering”, reageert beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel van Aegon op het marktbericht. „Tot nu toe gingen uitgaven bij de lage marktrente vooral naar consumptie, dit is een veel betere uitgave.”

Duitsland geldt als motor van de Europese economie. Bij substantiële uitgaven zullen omliggende landen profiteren van het Duitse investeringsfonds.

De aankondiging komt geen dag nadat de Duitse industrie opnieuw teleurstellende groeicijfers moest melden. De productie daalde op maandbasis met 1,5%, de grootste afname sinds 2009.

Die aankondiging dat Berlijn de portemonnee gaat trekken, profiterend van de lage rente, dreunde via de Duitse obligaties direct door tot aan de Amerikaanse obligatiemarkten. De tienjarige staatsobligatie won daar eveneens terrein.