Nomura verder omlaag op Japanse beurs door hedgefondsschandaal

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 29.432,70 punten. Veel Japanse bedrijven noteerden ex dividend, wat enige koersdruk veroorzaakte. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de winkelverkopen in Japan in februari met 1,5 procent op jaarbasis zijn gedaald. De daling viel minder sterk uit dan gevreesd. De Japanse werkloosheid bleef afgelopen maand stabiel op 2,9 procent.

Nomura daalde 0,7 procent. Ook andere Japanse banken werden van de hand gedaan door de vrees voor de negatieve impact van het hedgefondsschandaal op de sector. Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group en Mizuho Financial Group verloren tot 1,1 procent. Chipmaker Renesas Electronics zakte 0,5 procent. Het bedrijf meldde dat de schade door de brand in zijn chipfabriek groter is dan verwacht. De Japanse luchtvaartmaatschappijen ANA Holdings en Japan Airlines stegen tot dik 3 procent door de hoop op een sterk herstel van de coronacrisis.

De Chinese beurzen wonnen terrein in navolging van het nieuwe slotrecord van de Dow-Jonesindex op Wall Street. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1,1 procent. De Kospi in Seoul dikte 1,1 procent aan. De Australische All Ordinaries in Sydney bleef achter met een min van 0,9 procent.