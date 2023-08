’Daling woningprijzen lijkt ten einde’

Eerder meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de huizenprijzen in juli waren gestegen ten opzichte van een maand eerder, maar op jaarbasis bleef er volgens het statistiekbureau sprake van een daling. Maar De Hypotheekshop berekent de huizenprijzen, anders dan het CBS, op basis van recentere data en ziet nu een stabilisatie van de huizenprijzen in vergelijking met een jaar eerder.

Overbieden

Dat is te danken aan de krappe markt in combinatie met het gestegen vertrouwen in de woningmarkt onder kopers in vergelijking met augustus vorig jaar, denkt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. „Meer mensen willen nu een woning kopen. Her en der hoor ik dat er weer wordt overboden”, zegt hij. Overbiedingen zijn volgens hem niet zo extreem als een jaar geleden.

Hagedoorn meldt dat er meer ontwikkelingen zijn die een rol spelen in de huizenprijzen, zoals loonsverhogingen en gedaalde energieprijzen. Daardoor hebben mensen meer geld om een woning te kopen en kunnen ze beter opboksen tegen andere huizenzoekers.

Andere cijfers

De cijfers die De Hypotheekshop gebruikt, komen van makelaarsvereniging NVM en het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Die gegevens lopen een aantal maanden voor op de cijfers van het CBS. Vorige week meldde het statistiekbureau dat de woningprijzen vorige maand 5,5% lager waren dan in juli 2022.